Video Yaşam Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı | Video

Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı | Video

Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı | Video
23.09.2021 | 10:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da son dakika: Türkiye’nin konuştuğu skandalda şok itiraflar: Para karşılığı erkeklerle tanıştırıyor! 06:28
Esra Erol'da son dakika: Türkiye'nin konuştuğu skandalda şok itiraflar: Para karşılığı erkeklerle tanıştırıyor! 23.09.2021 | 11:13
Otel odasında iç mimara tacizin görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:31
Otel odasında iç mimara tacizin görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.09.2021 | 10:52
Polis, uygulamadan kaçmak isteyen motosikleti elleriyle durdurdu | Video 00:17
Polis, uygulamadan kaçmak isteyen motosikleti elleriyle durdurdu | Video 23.09.2021 | 10:43
Müge Anlı’da gündem olan Ümitcan Uygun olayında son dakika! Esra Hankulu’nun ölümü davasında flaş gelişme... 02:14
Müge Anlı'da gündem olan Ümitcan Uygun olayında son dakika! Esra Hankulu'nun ölümü davasında flaş gelişme... 23.09.2021 | 10:45
Müge Anlı canlı yayın izle: 23 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Dehşet anlarını Müge Anlı’da anlattı Çok korkutun kendimi dışarı attım 17:35
Müge Anlı canlı yayın izle: 23 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Dehşet anlarını Müge Anlı'da anlattı "Çok korkutun kendimi dışarı attım" 23.09.2021 | 10:26
Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı | Video 03:43
Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı | Video 23.09.2021 | 10:19
Taksim’de Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada | Video 02:08
Taksim’de Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada | Video 23.09.2021 | 10:23
Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı | Video 03:14
Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı | Video 23.09.2021 | 10:19
İranlı kadın karateciden ölümcül gösteri | Video 05:05
İranlı kadın karateciden ölümcül gösteri | Video 23.09.2021 | 10:09
Esenyurt’ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video 06:09
Esenyurt’ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video 23.09.2021 | 09:53
Havaların soğuması ile grip aşısına talep başladı | Video 03:57
Havaların soğuması ile grip aşısına talep başladı | Video 23.09.2021 | 09:44
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta kaldırıma çıkan minibüsün yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 1 ölü 00:46
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta kaldırıma çıkan minibüsün yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 1 ölü 23.09.2021 | 09:56
Palayla yolcu minibüsüne saldırı kamerada | Video 00:28
Palayla yolcu minibüsüne saldırı kamerada | Video 23.09.2021 | 09:45
Evin bahçesindeki arı kovanının içinden bile uyuşturucu çıktı | Video 02:23
Evin bahçesindeki arı kovanının içinden bile uyuşturucu çıktı | Video 23.09.2021 | 09:33
Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı | Video 01:05
Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı | Video 23.09.2021 | 09:33
Bursa’da akılalmaz dolandırıcılık! Dolandırıldığını anladı, cep telefonuna kaydetti | Video 02:32
Bursa'da akılalmaz dolandırıcılık! Dolandırıldığını anladı, cep telefonuna kaydetti | Video 23.09.2021 | 09:29
3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi | Video 04:39
3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi | Video 23.09.2021 | 09:22
Bartın’da işçi servisi devrildi: 11 yaralı | Video 02:20
Bartın'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı | Video 23.09.2021 | 09:17
Orman İşletme Müdürlüğünden kızılçam kozalaklarını böyle çaldılar | Video 01:16
Orman İşletme Müdürlüğünden kızılçam kozalaklarını böyle çaldılar | Video 23.09.2021 | 09:07
Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı | Video 01:25
Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı | Video 23.09.2021 | 08:58

Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen dört şahıs, araçlarının direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. Kaza sonrasında bir süre arabada bir şeyler arayan ve çevredeki vatandaşları araca yaklaştırmayan şahıslar, bindikleri taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kaza ve şahısların taksiye binip kaçma anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün 02.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi mevkii E-5 karayolu kenarında gerçekleşti. İddiaya göre alkollü 4 şahsın içinde bulunduğu kiralık araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir dükkana girdi. Kaza sonrasında dakikalarca araç içerisinde bir şeyler arayan şahıslar, çevredeki vatandaşları arabaya yaklaştırmadı. Rahatlığıyla dikkat çeken şahıslar, bir süre sonra taksiye binerek kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"KAZANIN BANA MALİYETİ YAKLAŞIK 50 BİN TL"
Yaşanan kazayı anlatan işletme sahibi Semih Avcı, "Gece saat 02.00 sıralarında E-5 yan yolda bir araç kontrolden çıkarak dükkana girmişler. Şahsılar kaza sonrasında etrafa içki şişelerini atmış. Arabaya baktığımızda da içeride içki şişeleri bulduk. İşin garip tarafı ise güvenlik kameralarında görüldüğü gibi yardıma gelen kimseyi arabaya yanaştırmamışlar. Yaklaşık iki dakika boyunca bir şeyler aramış ve taksiye binip kaçmışlar. Ne arabaya nede dükkana bakmışlar, aradıklarını bulmuş ve taksiye binip kaçmışlar. Tabi onların kaçmasıyla iş bitmiyor. Bu kazanın bana maliyetinin yaklaşık 50 bin TL'yi bulacağını tahmin ediyorum. Karşı taraftaki şahıslardan benim zararımı karşılamalarını istiyorum" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA