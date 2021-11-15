Alkollü şahsın ısınmak için yaktığı ateş iki arabayı yaktı | Video

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesine iddiaya göre hırsızlık amaçlı giren alkollü şahsın ısınmak için yaktığı ateş, bahçe içerisindeki iki arabaya sıçradı. Yangında arabalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Yeşil Mahalle Kanal Yolu Altı Mevkiinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.T. isimli alkollü şahıs sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine girdi. İddiaya göre hırsızlık amaçlı bahçeye giren şahıs ısınmak için ateş yaktı. Bahçedeki kuru otlara sıçrayan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bahçe içerisinde park halinde olan araçlara sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bu esnada ev sahibinin bahçede beslediği köpek de alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.