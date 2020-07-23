Alkollü sürücü aşırı hız nedeniyle ormanlık alana uçtu! | Video
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İstanbul Sarıyer Büyükdere caddesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada otomobilin içinde bulunan iki kişi şans eseri ölümden döndü. Aracın sürücüsünün hem aşırı hızlı hem de alkollü olduğu belirtildi.