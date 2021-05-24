Alkollü sürücü, dehşet saçtı | Video

Kocaeli Derince İlçesi Liman Işıklar mevkisinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen sürücü dehşet saçtı. Aracı ile Polis kontrol noktasına dalan sürücü, çok sayıda vatandaşın yaralamasına, 1 polis memurunun ağır yaralanmasına neden oldu.

Kocaeli Derince İlçesi Liman yolu ışıklar mevkiinde meydana gelen olayda, yol kontrol uygulaması yapan polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir araç, süratle polislerin bulunduğu alana daldı. Trafik kazasında, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Halit Yeşil ağır yaralanırken alkollü olduğu araç sürücüsü ve diğer araç sürücüleri de çeşitli yerlerinden yaralandı.

230 PROMİL ALKOLLÜ

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan ve 230 promil alkollü olduğu öğrenilen Erhan Ö. İsimli sürücü ve diğer yaralılar da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.