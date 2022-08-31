Video Yaşam Alkollü sürücü kaza sonrası araçtaki çifte bıçak çekip önce otomobile ardından polis aracına kafa attı | Video
Alkollü sürücü kaza sonrası araçtaki çifte bıçak çekip önce otomobile ardından polis aracına kafa attı | Video

Alkollü sürücü kaza sonrası araçtaki çifte bıçak çekip önce otomobile ardından polis aracına kafa attı | Video

31.08.2022 | 11:26

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Denizli’de park halindeki servis aracına çarpan alkollü sürücü, araçtaki çifte bıçak çektikten sonra olay yerine gelen polis ve vatandaşlara hakaretler yağdırdı. Önce park halindeki bir otomobile sonrasında ise resmi polis otosuna uçarak kafa atıp camları paramparça eden sabıkalı sürücü, biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

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Basit bir maddi hasarlı kazanın arbedeye dönüştüğü kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde seyir halinde olan Serkan K. idaresindeki 20 AGJ 445 plakalı otomobil, park halindeki servis aracına arkadan çarptı. Aşırı alkollü olduğu öğrenilen Serkan K., servis aracında bulunan çifte yaşadığı tartışma sonrası bıçak çekerek tehditler savurdu. Bağrışmaları duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iki tarafı da sakinleştirerek konuyu çözmeye çalıştı.

KAFASIYLA CAMLARI PATLATTI
Polisin olayı sakinleştirmek için çaba harcadığı anlarda aldığı alkolünde etkisiyle öfkeye kapılan Serkan K., bağırıp çağırarak çevreye tehditler savurmaya başladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri ve toplanan kalabalığa da hakaretler eden alkollü sürücü, kafa attığı park halindeki otomobilin kapı ve arka camını paramparça etti. Hızını alamayan sürücü, uçarak polis aracının ön camına da hızlı bir şekilde kafa attı. Tüm çabalara rağmen taşkınlıklarına devam eden sürücü, kaza tutanağı için bölgeye gelen trafik polisinin zamanında ve hızlı müdahalesiyle biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Çektiği acıya rağmen otomobile yeniden kafa atmaya çalışan ancak başarısız olan Serkan K., ters kelepçe yapıldıktan sonra güçlükle camını patlattığı polis aracına alındı.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Sinir krizi geçirdikten sonra kafasıyla dehşet saçan ve araçların camını paramparça eden alkollü sürücü Serkan K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerine giden takviye ekipler ise kalabalığı sakinleştirdikten sonra olaya karışan araçları otoparka çekti. Mahalle sakinlerinin korku dolu gözlerle izlediği anların ardından gözaltına alınan sürücünün, 10'a yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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