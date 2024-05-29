Alkollü sürücü kaza yaptı, eşi üstlenmeye çalıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 29.05.2024 | 13:24 Ankara’da alkollü sürücünün çarptığı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Sürücünün eşi ise kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam 20:30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre alkolün etkisindeki Ö.A. (44), aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan ve aynı işyerinde çalışan Ömer Güvenir ile (54) stajyer Zekeriya Baldemir'e (17) çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Güvenir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve Şereflikoçhisar ilçesi Deliller Köyü'nde defnedileceği öğrenildi. Ağır yaralı Baldemir'in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Yüksek miktarda alkol kullandığı tespit edilen Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün eşi T.A.'nın (41) ise kazayı kendisinin yaptığını öne sürerek suçu üstlenmeye çalıştığı öğrenildi.Kazayla ilgili konuşan Güvenir'in kardeşi Yaşar Güvenir, "Hastaneden bizi aradılar ve acil gelmemizi istediler. Ağabeyim ve yanındaki kişi yolun karşısına geçerken süratle gelen bir araç çarpmış. Sürücü daha sonra başka bir araca çarparak durmuş. Sürücünün eşi suçu üstlenmeye çalıştı ama öyle bir şey. Arabayı kullanan kişi alkollüymüş. Ağabeyim oraya büyük ağabeyimizi ziyarete gitmiş. Yaralı çocuk ise ağabeyimin çalıştığı şirkette stajyermiş. Biz yandık, mahvolduk. Şikayetçiyiz" dedi.Güver'in aile dostlarından İsrafil Ünal, "Ömer, ağabeyinin yanına gitmiş. Yaralı çocukta stajyermiş. Sürücünün alkol limiti çok yüksekmiş. Aracıyla vurduğu kişileri sürüklemiş" ifadelerini kullandı.