Alkollü sürücü kaza yaptı, eşi üstlenmeye çalıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Ankara’da alkollü sürücünün çarptığı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Sürücünün eşi ise kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü.
KAZAYI EŞİ ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI
Yüksek miktarda alkol kullandığı tespit edilen Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün eşi T.A.'nın (41) ise kazayı kendisinin yaptığını öne sürerek suçu üstlenmeye çalıştığı öğrenildi.
"ARABAYI KULLANAN KİŞİ ALKOLLÜYMÜŞ"
Kazayla ilgili konuşan Güvenir'in kardeşi Yaşar Güvenir, "Hastaneden bizi aradılar ve acil gelmemizi istediler. Ağabeyim ve yanındaki kişi yolun karşısına geçerken süratle gelen bir araç çarpmış. Sürücü daha sonra başka bir araca çarparak durmuş. Sürücünün eşi suçu üstlenmeye çalıştı ama öyle bir şey. Arabayı kullanan kişi alkollüymüş. Ağabeyim oraya büyük ağabeyimizi ziyarete gitmiş. Yaralı çocuk ise ağabeyimin çalıştığı şirkette stajyermiş. Biz yandık, mahvolduk. Şikayetçiyiz" dedi.
Güver'in aile dostlarından İsrafil Ünal, "Ömer, ağabeyinin yanına gitmiş. Yaralı çocukta stajyermiş. Sürücünün alkol limiti çok yüksekmiş. Aracıyla vurduğu kişileri sürüklemiş" ifadelerini kullandı.
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