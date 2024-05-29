Video Yaşam Alkollü sürücü kaza yaptı, eşi üstlenmeye çalıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Alkollü sürücü kaza yaptı, eşi üstlenmeye çalıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Alkollü sürücü kaza yaptı, eşi üstlenmeye çalıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

29.05.2024 | 13:24

Ankara’da alkollü sürücünün çarptığı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Sürücünün eşi ise kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün akşam 20:30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre alkolün etkisindeki Ö.A. (44), aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan ve aynı işyerinde çalışan Ömer Güvenir ile (54) stajyer Zekeriya Baldemir'e (17) çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Güvenir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve Şereflikoçhisar ilçesi Deliller Köyü'nde defnedileceği öğrenildi. Ağır yaralı Baldemir'in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZAYI EŞİ ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI
Yüksek miktarda alkol kullandığı tespit edilen Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün eşi T.A.'nın (41) ise kazayı kendisinin yaptığını öne sürerek suçu üstlenmeye çalıştığı öğrenildi.

"ARABAYI KULLANAN KİŞİ ALKOLLÜYMÜŞ"
Kazayla ilgili konuşan Güvenir'in kardeşi Yaşar Güvenir, "Hastaneden bizi aradılar ve acil gelmemizi istediler. Ağabeyim ve yanındaki kişi yolun karşısına geçerken süratle gelen bir araç çarpmış. Sürücü daha sonra başka bir araca çarparak durmuş. Sürücünün eşi suçu üstlenmeye çalıştı ama öyle bir şey. Arabayı kullanan kişi alkollüymüş. Ağabeyim oraya büyük ağabeyimizi ziyarete gitmiş. Yaralı çocuk ise ağabeyimin çalıştığı şirkette stajyermiş. Biz yandık, mahvolduk. Şikayetçiyiz" dedi.

Güver'in aile dostlarından İsrafil Ünal, "Ömer, ağabeyinin yanına gitmiş. Yaralı çocukta stajyermiş. Sürücünün alkol limiti çok yüksekmiş. Aracıyla vurduğu kişileri sürüklemiş" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alkollü sürücü kaza yaptı, eşi üstlenmeye çalıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:26
Alkollü sürücü kaza yaptı, eşi üstlenmeye çalıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 29.05.2024 | 13:24
İstanbul ve Batman’da tefecilere operasyon: 13 gözaltı | Video 01:47
İstanbul ve Batman’da tefecilere operasyon: 13 gözaltı | Video 29.05.2024 | 12:15
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 29.05.2024 | 11:52
Şişli’de kadınların saç saça kavgası kamerada: Yerlerde sürüklendiler! | Video 01:17
Şişli’de kadınların saç saça kavgası kamerada: Yerlerde sürüklendiler! | Video 29.05.2024 | 11:49
Köpek saldırısında ölümden dönen çocuğun acılı babası konuştu | Video 04:03
Köpek saldırısında ölümden dönen çocuğun acılı babası konuştu | Video 29.05.2024 | 11:24
Sultanbeyli’de 8 yaşındaki çocuğa İETT otobüsü çarptı! O anlar kamerada | Video 01:21
Sultanbeyli'de 8 yaşındaki çocuğa İETT otobüsü çarptı! O anlar kamerada | Video 29.05.2024 | 11:08
Köpek saldırısında yaşadığı dehşet anlarını unutamayan kadın tek başına sokağa çıkamıyor | Video 04:28
Köpek saldırısında yaşadığı dehşet anlarını unutamayan kadın tek başına sokağa çıkamıyor | Video 29.05.2024 | 10:34
Yolda yürüyen kadın kapkaça uğradı! O anlar kamerada | Video 00:30
Yolda yürüyen kadın kapkaça uğradı! O anlar kamerada | Video 29.05.2024 | 10:38
Çocuğu ile bindiği elektrikli bisikletle park halindeki araca çarptı! Kaza anı kamerada | Video 01:28
Çocuğu ile bindiği elektrikli bisikletle park halindeki araca çarptı! Kaza anı kamerada | Video 29.05.2024 | 10:11
Ordu’da freni boşalan hafif ticari araç evin bahçesine uçtu! O anlar kamerada | Video 00:22
Ordu’da freni boşalan hafif ticari araç evin bahçesine uçtu! O anlar kamerada | Video 29.05.2024 | 09:17
Kozan Kalesi’nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video 01:56
Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video 29.05.2024 | 09:48
Üsküdar’da tünel kapatan düğün konvoyundaki sürücülere 6 bin 210 lira ceza | Video 00:22
Üsküdar’da tünel kapatan düğün konvoyundaki sürücülere 6 bin 210 lira ceza | Video 29.05.2024 | 09:48
Beyaz ayakkabılarınızda bir daha leke görmeyeceksiniz! Sadece üç malzeme ile... | Video 01:00
Beyaz ayakkabılarınızda bir daha leke görmeyeceksiniz! Sadece üç malzeme ile... | Video 29.05.2024 | 09:54
Nihat Salih’i kim, neden öldürdü? İşte Pendik’teki korkunç cinayetin perde arkası! | Video 03:58
Nihat Salih'i kim, neden öldürdü? İşte Pendik'teki korkunç cinayetin perde arkası! | Video 29.05.2024 | 09:47
Saatlerce çektiği karlı dağların doğası mest etti: Görüntüler Alpler ve Himalayalar’ı aratmadı | Video 02:26
Saatlerce çektiği karlı dağların doğası mest etti: Görüntüler Alpler ve Himalayalar'ı aratmadı | Video 29.05.2024 | 08:46
İzmir’de evlat dehşeti! Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video 02:04
İzmir'de evlat dehşeti! Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video 29.05.2024 | 08:44
Hakkari’de 34 kilo 638 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 00:37
Hakkari’de 34 kilo 638 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 28.05.2024 | 16:48
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı | Video 00:43
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı | Video 28.05.2024 | 16:27
Gaziantep’te korkutan yangın kamerada | Video 03:00
Gaziantep'te korkutan yangın kamerada | Video 28.05.2024 | 15:48
İnşaat sahasında güvenlik görevlilerinin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı | Video 00:27
İnşaat sahasında güvenlik görevlilerinin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı | Video 28.05.2024 | 15:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA