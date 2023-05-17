Alkollü sürücü, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşı böyle ezdi | Video
Beylikdüzü’nde sarhoş olduğu iddia edilen bir şahıs ortalığı birbirine kattı. Çevredeki araçlara çarpan sürücü, vatandaşlar tarafından durdurulmaya çalışırken, bir kişiye de ezdi. Güçlükle durdurulan şahıs mahalleli tarafından linç edilmek istenirken, yaşanan o anlar kameralarına yansıdı.
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