Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 1 yaralı | Video
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. 4 aracın hasar gördüğü kaza güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazadan yaklaşık 4 dakika önce motosikletli bir kişinin yaya geçidinden geçmek için düğmeye bastığı, yayaya yeşil ışığın yanması ve araçların durmasının ardından yolun karşısına geçtiği, yaklaşık 4 dakika sonra kırmızı ışık yandığı sırada araçların durmasının ardından arkadan gelen aracın duran araçlara çarptığı görüldü. Kazanın ardından olay yerine gelen bir gencin telefonla aramasına rağmen yaralanan amcasına ulaşamayınca gösterdiği tepki de kameralara yansıdı.