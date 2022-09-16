Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 1 yaralı | Video

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. 4 aracın hasar gördüğü kaza güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Şevki Gümüş'ün kullandığı otomobil, Hüseyin Çelik'in kullandığı transfer aracı ve Özkan Şahin'in kullandığı otomobil kırmızı ışıkta durdukları sırada Erdoğan A.'nın kullandığı otomobil ışıkta bekleyen otomobillere arkadan çarptı. Araçlarda büyük hasar oluşan kazada, arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erdoğan A. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi.Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazadan yaklaşık 4 dakika önce motosikletli bir kişinin yaya geçidinden geçmek için düğmeye bastığı, yayaya yeşil ışığın yanması ve araçların durmasının ardından yolun karşısına geçtiği, yaklaşık 4 dakika sonra kırmızı ışık yandığı sırada araçların durmasının ardından arkadan gelen aracın duran araçlara çarptığı görüldü. Kazanın ardından olay yerine gelen bir gencin telefonla aramasına rağmen yaralanan amcasına ulaşamayınca gösterdiği tepki de kameralara yansıdı.