Alkollü sürücü meşhur olmak istedi: "Aman iyi çek de meşhur olalım" | Video
Aksaray’da polisin uygulamasına takılan alkollü sürücünün kameramandan isteği şaşırttı. Kendini görüntüleyen kameramana gülümseyen sürücü, “İyi çek kardeş, aman iyi çek de şöyle bir meşhur olalım” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
00:30
Pendik’te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza | Video 19.12.2023 | 10:16
01:20
Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video 19.12.2023 | 10:03
02:53
06:18
ABD'den getirilen kornea, Trabzon'da nakledildi | Video 19.12.2023 | 09:29
00:28
"Pisi pisi" diyerek çağırdığı hayvanın vaşak olduğunu geç anladı | Video 19.12.2023 | 10:16
05:39
Yerli Malı Haftasında TOGG sürprizi | Video 19.12.2023 | 09:29
00:33
Küçükçekmece’de kız meselesi kanlı bitti: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 19.12.2023 | 09:49
00:34
4 katlı bina korna sesiyle böyle yıkıldı | Video 19.12.2023 | 09:29
01:40
Alkollü sürücü meşhur olmak istedi: "Aman iyi çek de meşhur olalım" | Video 19.12.2023 | 09:29
02:00
Nesli koruma altındaki yaban tekeleri böyle görüntülendi | Video 19.12.2023 | 09:34
03:11
03:42
03:52
İşe yerleştirme vaadiyle kandırdı, 120 bin lirasını aldı | Video 19.12.2023 | 06:08
00:35
Burak Özçivit’ten GQ Ödül Töreni’nde Gazze’ye destek mesajı | Video 18.12.2023 | 23:40
03:52
İşe yerleştirme vaadiyle kandırdı, 120 bin lirasını aldı 18.12.2023 | 23:18
01:04
Döner kapıya sıkışan kediyi kurtarmak için görevliler alarma geçti 18.12.2023 | 18:13
05:40
04:49
Hamile öğretmene ve güvenlik görevlisine saldırı! | Video 18.12.2023 | 16:43