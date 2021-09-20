Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı | Video

Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, gitmek istediği sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce araçlara sonra taş bariyerlere ardından tekrar araçlara çarptı.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 21 yaşındaki alkollü sürücü idaresinde bulunan araç, Meşrutiyet caddesine inmek üzere Hatay sokağa doğru sola döndü. Araç sola döndüğü esnada alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından araç, park halinde bulunan 4 araca çarptı. Araçlara çarptığı esnada manevra yapmak istersen direksiyona hakimiyet sağlayamayan sürücü aynı zamanda taş bariyerlere de çarptı. Sokağı birbirine kadar sürücü, vatandaşların uyarıları üzerine güçlükle aracı durdurabildi. Bir süre araç içinde baygın bir şekilde bekleyen sürücü, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımları sayesinde babasına haber verdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ek