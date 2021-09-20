Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisine ikinci kez tutuklama | Video 20.09.2021 | 13:52
02:05
Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı | Video 20.09.2021 | 13:29
02:19
Yere düşürülen cüzdanı, kendi cüzdanıymış gibi aldı | Video 20.09.2021 | 13:29
01:25
GTA oyunu değil gerçek! Sakarya'daki hırsızlık herkesi şoke etti | Video 20.09.2021 | 13:29
04:06
İzmir’de kıyıya vuran yüzlerce balığın ölümü endişelendirdi | Video 20.09.2021 | 12:47
00:40
Erzurum'da avda kardeşini kazara öldürdü, intihara kalkıştı 20.09.2021 | 11:42
01:17
Halatla çekilen motosikletli E-5'te yola düştü, o anlar kamerada | Video 20.09.2021 | 12:47
06:17
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu | Video 20.09.2021 | 12:29
04:58
03:58
Off Road Festivali'nde yüreklerin ağızlara geldiği anlar | Video 20.09.2021 | 12:29
02:30
Pendik’te trafikte tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 20.09.2021 | 12:28
00:19
Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı | Video 20.09.2021 | 12:28
06:25
İstanbul'da Metrobüste kör eden maske uyarısı 20.09.2021 | 12:06
00:20
02:56
01:50
Stajyer öğrenci, cep telefonunu çalan hırsızı böyle kovaladı | Video 20.09.2021 | 10:41
08:47
Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi | Video 20.09.2021 | 10:28
20:07
02:39
Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, gitmek istediği sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce araçlara sonra taş bariyerlere ardından tekrar araçlara çarptı.
Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 21 yaşındaki alkollü sürücü idaresinde bulunan araç, Meşrutiyet caddesine inmek üzere Hatay sokağa doğru sola döndü. Araç sola döndüğü esnada alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından araç, park halinde bulunan 4 araca çarptı. Araçlara çarptığı esnada manevra yapmak istersen direksiyona hakimiyet sağlayamayan sürücü aynı zamanda taş bariyerlere de çarptı. Sokağı birbirine kadar sürücü, vatandaşların uyarıları üzerine güçlükle aracı durdurabildi. Bir süre araç içinde baygın bir şekilde bekleyen sürücü, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımları sayesinde babasına haber verdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ek