Video Yaşam Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza anı kamerada | Video
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza anı kamerada | Video

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza anı kamerada | Video

31.05.2022 | 12:52

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Adıyaman’da, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen alkollü sürücü, kullandığı aracın kontrolünü kaybedince ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay anları kameralara saniye saniye kaydedildi.

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Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu öğrenilen Sadin A., idaresindeki hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi 2.Çevre yolu üzerinde seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynırına ardından ise park halinde bulunan Timur A.'ya ait otomobile çarparak refüje çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve her hangi bir yaralanması olmayan araç sürücüsü Sadin A., tedbir amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir iş yeri ve 2 aracın hasar gördüğü kazada, kaza anı kameralara ise saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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