Alkollü sürücü park halindeki 3 araca böyle çarptı | Video
Bursa'da aracının kontrolünü kaybeden alkollü sürücü, park halinde bulunan araçlara çarparak maddi zarar verdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
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