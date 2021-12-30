Video Yaşam Alkollü sürücü polise önce zorluk çıkardı, ardından diz çöküp yalvardı | Video
Alkollü sürücü polise önce zorluk çıkardı, ardından diz çöküp yalvardı | Video

Alkollü sürücü polise önce zorluk çıkardı, ardından diz çöküp yalvardı | Video

30.12.2021 | 08:50

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı.

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