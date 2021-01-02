Video Yaşam Alkollü sürücüden tepki çeken sözler; "Ölünün bile üstünden geçeceksin"

Alkollü sürücüden tepki çeken sözler; "Ölünün bile üstünden geçeceksin"

Alkollü sürücüden tepki çeken sözler;
02.01.2021 | 08:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alkollü sürücüden tepki çeken sözler; Ölünün bile üstünden geçeceksin 02:50
Alkollü sürücüden tepki çeken sözler; "Ölünün bile üstünden geçeceksin" 02.01.2021 | 08:48
Köpekleri besleyip tavuk çiftliğinden panel çitleri çaldılar | Video 01:59
Köpekleri besleyip tavuk çiftliğinden panel çitleri çaldılar | Video 02.01.2021 | 08:47
Bursa'da kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler | Video 00:18
Bursa'da kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler | Video 02.01.2021 | 08:47
Samsun'da evde oyun oynarken fenalaşan çocuk, öldü | Video 01:00
Samsun'da evde oyun oynarken fenalaşan çocuk, öldü | Video 01.01.2021 | 17:20
Mersin'de inşaat halindeki binada, canlı müzikli yılbaşı eğlencesi | Video 00:17
Mersin'de inşaat halindeki binada, canlı müzikli yılbaşı eğlencesi | Video 01.01.2021 | 17:20
Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an kamerada | Video 02:34
Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an kamerada | Video 01.01.2021 | 16:54
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı | Video 01:37
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı | Video 01.01.2021 | 16:55
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması | Video 00:45
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması | Video 01.01.2021 | 16:55
Hatay İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü | Video 01:20
Hatay İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü | Video 01.01.2021 | 16:42
Bursa'da karısını pompalı tüfekle öldüren kocadan şok açıklama Başkasına gitmesin diye... | Video 04:36
Bursa'da karısını pompalı tüfekle öldüren kocadan şok açıklama "Başkasına gitmesin diye..." | Video 01.01.2021 | 15:43
Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence, mahalleli böyle eşlik etti | Video 00:50
Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence, mahalleli böyle eşlik etti | Video 01.01.2021 | 16:09
Mersin'de çocuklarının yaşadığı eve molotof kokteyli atan şahıs ardından kendini ateşe verdi | Video 01:41
Mersin'de çocuklarının yaşadığı eve molotof kokteyli atan şahıs ardından kendini ateşe verdi | Video 01.01.2021 | 15:53
SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Cengiz'den canlı yayında flaş Omar Elabdellaoui açıklaması Çocuklarını korumak... | video 02:38
SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Cengiz'den canlı yayında flaş Omar Elabdellaoui açıklaması "Çocuklarını korumak..." | video 01.01.2021 | 15:49
Kağıt gibi ezilen tomruk yüklü kamyonun içerisinden kendi çabaları ile çıktı | Video 01:16
Kağıt gibi ezilen tomruk yüklü kamyonun içerisinden kendi çabaları ile çıktı | Video 01.01.2021 | 15:39
Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi | Video 03:02
Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi | Video 01.01.2021 | 15:43
Yoğun bakımdan çıkan koronavirüs hastası eşinin geçtiği koridora gül yaprakları döktü | Video 01:33
Yoğun bakımdan çıkan koronavirüs hastası eşinin geçtiği koridora gül yaprakları döktü | Video 01.01.2021 | 14:34
Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor | Video 03:45
Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor | Video 01.01.2021 | 14:33
Yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü... Eve yıldırım isabet etti | Video 00:30
Yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü... Eve yıldırım isabet etti | Video 01.01.2021 | 15:06
Yılbaşını sokakta ‘Erik Dalı’ ile kutladılar, polisin sireniyle çil yavrusu gibi dağıldılar | Video 00:22
Yılbaşını sokakta ‘Erik Dalı’ ile kutladılar, polisin sireniyle çil yavrusu gibi dağıldılar | Video 01.01.2021 | 15:05
Polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 03:00
Polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 01.01.2021 | 14:39

Bursa'da, alkollü sürücü Bahattin G.'nin (46) kullandığı servis aracı, elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü hafif yaralanırken, alkollü Bahattin G.'nin yaklaşık 4 ay önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu belirlendi. Bahattin G. kendisine cezai işlem uygulayan polis ekiplerine "Ben insanlık namına durdum, böyle şeyler başıma geldi. Adam ölse bile durmayacaksın yanında, öldüğünde hatalısın zaten. Ölünün bile üstünden geçeceksin" derken bu sözleri ile büyük tepki çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Bahattin G. yönetimindeki 16 S 6320 plakalı servis aracı, yağışlı havada aynı yöne giden M.T. yönetimindeki plakasız elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T.?ye müdahale kaza yerinde yapıldı.


Polisin yaptığı kontrolde, servis sürücüsü Bahattin G.'nin 3.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca Bahattin G.'nin ehliyetine 4 ay önce de aynı nedenle 6 ay süreyle el konulduğu tespit edildi.


ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Bahattin G. kendisine cezai işlem uygulayan polis ekiplerine "Ben insanlık namına durdum, böyle şeyler başıma geldi. Ehliyetimi daha önce aldılar, geri vermediler daha. Keşke durmasaydık da yürüyüp gitseydik. Adam ölse bile durmayacaksın yanında, öldüğünde hatalısın zaten. Ölünün bile üstünden geçeceksin" dedi.


TOPLAM 6 BİN 850 TL CEZA KESİLDİ
Servis sürücüsü Bahattin G.'ye, alkollü araç kullanmaktan 1650 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 2 bin 600 TL, araç sahibine ise ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan 2 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Bahattin G.'nin ehliyetine de 2 yıl daha el konuldu. İçinde mevsimlik işçiler bulunan servis aracı sahibine teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA