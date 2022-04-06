Video Yaşam Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı! | Video
Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı! | Video

Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı! | Video

06.04.2022 | 10:30

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Tekirdağ Çorlu’da alkollü araç sürücüsünün park halindeki 4 araca hasar verdiği şoke eden kaza, bir sürücünün kamerasına yansıdı. Kaza sonrası mahalleli sokağa döküldü.

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Kaza, akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal İnönü Caddesi yönüne tehlikeli seyreden M.S. idaresindeki panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı.

2018 YILINDA DA EHLİYETİNİ KAPTIRMIŞ
Kaza sonrası mahalleli sokağa dökülürken, kaza yapan araçla birlikte 5 aracın zarar gördüğü belirlendi. Polis tarafından yapılan kontrollerde alkollü olduğu ortaya çıkan M.S'nin ehliyetine 2 yıl el konuldu. M.S'nin 2018 yılında da alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetini kaptırdığı öğrenildi.
Kaza anları ise bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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