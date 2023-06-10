Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis uygulama noktasında kaza yaptı | Video
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis uygulama noktasındaki bariyerleri fark etmeyerek aniden duran araca arkadan çarpan bir otomobil yol kenarındaki boş araziye savrulurken, araç sürücüsü C.A.'nın yapılan kontrollerde 2,13 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
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