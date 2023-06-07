Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı... O anlar kamerada | Video
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde orta refüje çarparak takla attıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü iddiaya göre 2,32 promil alkollü çıktı. Üç kişinin yaralandığı kaza anı ise çevredeki 5 yıldızlı bir tatil köyünün güvenlik kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜ 2,32 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Hastanede yapılan testte, otomobil sürücüsü D.E.'nin 2,32 promil alkollü olduğu tespit edildi. D.E.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ceza uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kaza anı ise çevredeki 5 yıldızlı bir turistik işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin takla atıp ters dönerek durmasının ardından çevredekilerin yaralılara yardım etmek için kaza yerine doğru koştuğu görüldü.
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