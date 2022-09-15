Video Yaşam Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada | Video
Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada | Video

Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada | Video

15.09.2022 | 14:29

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Tekirdağ Çorlu’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil orta refüje çıkarak ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin dakikalarca dil dökmesine rağmen tedavi talebini reddetti.

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Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Mandıracı 2. Sokak girişi yakınlarında meydana geldi. Şeyh Sinan Mahallesi istikametine seyreden Y.Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak ağaca çarptı.

2 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Y.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dakikalarca dil dökmesine rağmen tedavi talebini reddetti. Sağlık görevlisinin, "İlk anda yaralı olduğunuzu anlamayabilirsiniz, sizi hastaneye götürelim" demesi üzeri Y.Ş. de, "Benim bir şeyim yok. Ne yapalım yani ölürsek, öleceğiz" diye konuştu.

Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücü Y.Ş.'nin 2 promilin üzerinde alkollü olduğunu tespit etti. Karakola götürülen Y.Ş.'nin ehliyetine el konulurken, kullandığı otomobilin de hacizden yakalamalı olduğu ortaya çıktı.

'SEN BİR DE BENİ 1990'DA GÖRECEKTİN'
Öte yandan otomobilin arka camında yazan, "Sen bir de beni 1990'da görecektin" yazısı dikkat çekti. Kaza anı ise an be an kameralara yansıdı.

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