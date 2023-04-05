Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, hem yaralandı hem 20 bin 444 TL ceza yedi | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki motosiklet kazasında sürücü başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü olduğu gerekçesiyle 20 bin 444 TL para cezası uygulandı.
SÜRÜCÜ BELGESİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI
Yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlenirken, sürücü belgesinin de olmadığı bildirildi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 064, motosiklet sahibine de ehliyetsiz birisine araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplan 20 bin 444 TL para cezası uyguladı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:12
02:35
Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı | Video 05.04.2023 | 14:59
01:38
Annenin öldüğü, baba ve çocuklarının yaralandığı feci kaza kamerada | Video 05.04.2023 | 14:20
01:57
Panelvan direğe çarptı: Sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı! | Video 05.04.2023 | 14:07
03:37
Amca ve yeğenin öldüğü kız isteme olayında 7 kişi tutuklandı | Video 05.04.2023 | 13:38
02:45
Çatıda oynayan keçiler renkli görüntüler oluşturdu | Video 05.04.2023 | 13:38
03:24
Yangına uykuda yakalanan yaşlı adam ağır yaralandı | Video 05.04.2023 | 13:04
00:29
Süphan Dağı’nda mercek bulutu görüntülendi | Video 05.04.2023 | 13:04
07:36
Kalyon konteyner kent, 3 bin depremzedeye yuva oldu | Video 05.04.2023 | 11:52
01:21
03:06
02:10
04:03
Manisa'da kurtlar, fotokapanla ilk kez sürü halinde görüntülendi | Video 05.04.2023 | 10:36
03:15
Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı | Video 05.04.2023 | 10:35
00:25
00:13
“Mahrem Yapılanma” operasyonu: 20 gözaltı… | Video 05.04.2023 | 10:41
01:48
Ataşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video 05.04.2023 | 09:59
04:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 05.04.2023 | 10:20
01:28
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi | Video 05.04.2023 | 09:57
02:31
Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi adliyede | Video 05.04.2023 | 09:56