Video Yaşam Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, hem yaralandı hem 20 bin 444 TL ceza yedi | Video
Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, hem yaralandı hem 20 bin 444 TL ceza yedi | Video

Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, hem yaralandı hem 20 bin 444 TL ceza yedi | Video

05.04.2023 | 15:11

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki motosiklet kazasında sürücü başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü olduğu gerekçesiyle 20 bin 444 TL para cezası uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza; Sorgun Bulvarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Erdem Tilkioğlu'nun kullandığı motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletle birlikte yola savrulan ve başını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü, kask takmadığı için başından yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ BELGESİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI
Yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlenirken, sürücü belgesinin de olmadığı bildirildi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 064, motosiklet sahibine de ehliyetsiz birisine araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplan 20 bin 444 TL para cezası uyguladı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, hem yaralandı hem 20 bin 444 TL ceza yedi | Video 03:12
Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, hem yaralandı hem 20 bin 444 TL ceza yedi | Video 05.04.2023 | 15:11
Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı | Video 02:35
Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı | Video 05.04.2023 | 14:59
Annenin öldüğü, baba ve çocuklarının yaralandığı feci kaza kamerada | Video 01:38
Annenin öldüğü, baba ve çocuklarının yaralandığı feci kaza kamerada | Video 05.04.2023 | 14:20
Panelvan direğe çarptı: Sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı! | Video 01:57
Panelvan direğe çarptı: Sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı! | Video 05.04.2023 | 14:07
Amca ve yeğenin öldüğü kız isteme olayında 7 kişi tutuklandı | Video 03:37
Amca ve yeğenin öldüğü kız isteme olayında 7 kişi tutuklandı | Video 05.04.2023 | 13:38
Çatıda oynayan keçiler renkli görüntüler oluşturdu | Video 02:45
Çatıda oynayan keçiler renkli görüntüler oluşturdu | Video 05.04.2023 | 13:38
Yangına uykuda yakalanan yaşlı adam ağır yaralandı | Video 03:24
Yangına uykuda yakalanan yaşlı adam ağır yaralandı | Video 05.04.2023 | 13:04
Süphan Dağı’nda mercek bulutu görüntülendi | Video 00:29
Süphan Dağı’nda mercek bulutu görüntülendi | Video 05.04.2023 | 13:04
Kalyon konteyner kent, 3 bin depremzedeye yuva oldu | Video 07:36
Kalyon konteyner kent, 3 bin depremzedeye yuva oldu | Video 05.04.2023 | 11:52
Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu, hızını alamayınca uzun namlulu silaha sarıldı | Video 01:21
Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu, hızını alamayınca uzun namlulu silaha sarıldı | Video 05.04.2023 | 11:57
Depremde ölen özel harekat polisinden geriye düğünde oynadığı görüntüler kaldı | Video 03:06
Depremde ölen özel harekat polisinden geriye düğünde oynadığı görüntüler kaldı | Video 05.04.2023 | 11:47
Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını, kendisinden kaçarken yakalayıp böyle darp etti! | Video 02:10
Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını, kendisinden kaçarken yakalayıp böyle darp etti! | Video 05.04.2023 | 11:19
Manisa’da kurtlar, fotokapanla ilk kez sürü halinde görüntülendi | Video 04:03
Manisa'da kurtlar, fotokapanla ilk kez sürü halinde görüntülendi | Video 05.04.2023 | 10:36
Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı | Video 03:15
Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı | Video 05.04.2023 | 10:35
Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp! | Video 00:25
Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp! | Video 05.04.2023 | 10:47
“Mahrem Yapılanma” operasyonu: 20 gözaltı… | Video 00:13
“Mahrem Yapılanma” operasyonu: 20 gözaltı… | Video 05.04.2023 | 10:41
Ataşehir’de silahlı kavga: 1 yaralı | Video 01:48
Ataşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video 05.04.2023 | 09:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 05.04.2023 | 10:20
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi | Video 01:28
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi | Video 05.04.2023 | 09:57
Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi adliyede | Video 02:31
Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi adliyede | Video 05.04.2023 | 09:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA