Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, hem yaralandı hem 20 bin 444 TL ceza yedi | Video 05.04.2023 | 15:11 Antalya’nın Manavgat ilçesindeki motosiklet kazasında sürücü başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü olduğu gerekçesiyle 20 bin 444 TL para cezası uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Sorgun Bulvarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Erdem Tilkioğlu'nun kullandığı motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletle birlikte yola savrulan ve başını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü, kask takmadığı için başından yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlenirken, sürücü belgesinin de olmadığı bildirildi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 064, motosiklet sahibine de ehliyetsiz birisine araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplan 20 bin 444 TL para cezası uyguladı.Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.