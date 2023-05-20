Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yol kenarında duran tıra çarptı: 3 yaralı | Video 20.05.2023 | 09:37 Burdur-Fethiye karayolunda alkollü ve ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 04.30 sıralarında Burdur - Fethiye karayolu Polis Göl Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burdur'dan Çendik köyü istikametine giden İzzet K.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında duran tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki 3 kişi yaralandı.Kazayı gören tesis nöbetçisi polis memurunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar İzzet K.(17), Bekir D.(17) ve Osman H.(17) Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada büyük hasar alan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Sürücü İzzet K.nın 1.61 promil alkollü olduğu öğrenildi.