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Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü polise zor anlar yaşattı:

Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü polise zor anlar yaşattı: "Al arabayı, ben gidiyorum" | Video

24.05.2023 | 08:47

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğunu itiraf edip alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü Musa B.(63) kendisini ikna etmeye çalışan polislere “Bıraktım gidiyorum arabayı, hadi hayırlı uğurlu olsun. Arabayı bırakıp gidiyorum neden beni zorluyorsun? Eve gidiyorum, hadi araba orada.” diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Musa B.’ye toplam 19 bin 835 TL cezai işlem uygulandı.

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İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri, trafikte sık sık şerit değiştiren 16 F 2414 plakalı otomobili durumundan şüphelenerek durdurdu. Polis ekiplerini karşısında görünce araçtan inen sürücünün ayakta durmakta da güçlük çektiğini gören ekipler, sürücü Musa B.'ye alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflemeyi reddederek olay yerinden yürüyerek ayrılmaya çalışan Musa B. kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine eve gitmek istediğini söyledi.

"AL ARABAYI BEN GİDİYORUM"
Musa B., olay yerinden ayrılmasına izin vermeyen polise tepki göstererek "Bıraktım gidiyorum arabayı, hadi hayırlı uğurlu olsun. Arabayı bırakıp gidiyorum neden beni zorluyorsun? Eve gidiyorum, hadi araba orada. Senin benimle işin yok, al arabayı ben gidiyorum. Alkollüyüm diyorum ben sana, test yapmanı istemiyorum." diyerek zor anlar yaşattı.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Musa B. gözaltına alınırken, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ve alkol metre testini reddetmekten 11 bin 645 TL olmak üzere toplam 19 bin 835 TL cezai işlem uygulandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Musa B.'nin işlemleri sürüyor

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