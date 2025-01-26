Alkolü fazla kaçırıp taşkınlık yapan gruba meydan dayağı | Video
Beylikdüzü Marinada alkolün dozunu kaçıran bir grup etrafa rahatsızlık verdi. Mekan görevlilerin grubu önce uyardı daha sonra dışarıya attı. Dışarıda da görevlilere zorluk çıkaran ekip bodyguardlar tarafından feci şekilde dövüldü.
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