Video Yaşam Alkometreyi üfleyemedi, "Sizin makineniz bozuk" dedi | Video

Alkometreyi üfleyemedi, "Sizin makineniz bozuk" dedi | Video

Alkometreyi üfleyemedi,
19.07.2021 | 10:22

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Isparta’da polisin durdurduğu bir sürücü ayakta durmakta zorlanırken, uzun uğraşlara rağmen alkolmetreyi üfleyemedi. Polislere ‘sizin makineniz bozuk’ diyen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 143. caddede alkol denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan bir aracın sürücüsü Kenan A., ayakta durmakta zorlanırken alkolmetreyi de üfleyemedi. Bunun üzerine aracının otoparka çekileceğini öğrenen Kenan A., polis tanıdığını aramak istedi.

"ÜFLEYEMİYORUM, TIKANIYORUM"
Alkolmetreyi üfleyemeyen Kenan A., aracının otoparka çekilmesini istemedi. Polisin alkolmetreyi üflememesi durumunda 2 yıl ehliyetine el konulacağını söylemesi üzerine Kenan A., "Üfleyemiyorum, tıkanıyorum" dedi.

"SİZİN MAKİNENİZ BOZUK"
Israrla aracının otoparka çekilmemesini isteyen Kenan A., "Benim arabamı bağlamaya hakkınız yok. Devlete para veriyorum. Üflemedim mi, üfledim. Sizin makineniz bozuk" diye konuştu.

ARACINI POLİS TANIDIĞININ ALMASINI İSTEDİ
Kenan A.'nın cep telefonuyla bir türlü arayamadığı polis tanıdığına trafik ekipleri ulaştı. Trafik polisi, Kenan A.'ya arkadaşının, alkolmetreyi üflememesi durumunda gerekli işlemin yapılmasını istediğini söyledi. Kenan A., arkadaşından gelip, aracını almasını istedi.

2 YIL EHLİYETİNE EL KONULDU
Kenan A.'nın ehliyetine alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl süreyle el konulurken, 3836 TL de para cezası uygulandı. Kenan A.'nın aracını polis arkadaşı gelerek, denetleme noktasından götürdü.

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