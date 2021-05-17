Video Yaşam Alman polisi, Türk vatandaşını sokakta dakikalarca dövdü! Saldırının tanığı A Haber’de | Video

Alman polisi, Türk vatandaşını sokakta dakikalarca dövdü! Saldırının tanığı A Haber’de | Video

Alman polisi, Türk vatandaşını sokakta dakikalarca dövdü! Saldırının tanığı A Haber’de | Video
17.05.2021 | 19:28

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Alman polisi Türk vatandaşını sokakta dakikalarca dövdü! Saldırının tanığı, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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