Alman vatandaşı bu kez de köpekle birlikte otomobili çaldı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde daha önce otelden hırsızlık, marketten domuz ürünleri çalınması, kiraladığı otomobile çalıntı plaka takarak gezmek suçlarını işleyen Alman vatandaşı bu kez de içerisinde Golden Mix cinsi köpek bulunan otomobili çaldı. Otomobil ve köpek jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Otomobili çalan şahsın, daha önce otelden hırsızlık, marketten domuz ürünleri çalınması, kiraladığı otomobile çalıntı plaka takarak gezmek suçlarını işleyen Alman vatandaşı Martin F. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri çalınan farklı plakalar takılı şekilde park halinde bulurken, aracı çaldığı belirtilen Martin F. kaldığı apartta ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDI
Martin F., otomobilde bulunan Golden Mix cinsi köpeği Hacıobası Mahallesinde bıraktığını, araç bulunduğunda üzerindeki plakaları da Okurcalar Mahallesinde 2 ayrı araçtan çaldığını belirtirken, araç içerisinde bulunan diğer malzemelerle birlikte sahibine teslim edildi. Alman vatandaşı Martin F. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ARAÇ SAHİBİ İSYAN ETTİ
Köpeği ve içerisinde para, telefon ve birçok evrak bulunan çantasının bulunduğu aracını çalan Alman vatandaşının serbest kalmasına tepki gösteren Metin Sızık "Aracım yakıt almak için gittiğim istasyonda tuvalete gittiğim sırada çalındı. Aracımın içerisinde köpeğim, paralarımın, kredi kartımın ve evraklarımın bulunduğu çanta, telefonum vardı. Şahıs JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Aracım üzerinde ayrı ayrı plakalarla bulundu. Çantam şahsın kaldığı evde bulundu. Adam köpeğimi bir köye bıraktıktan sonra Konaklı'da 2 aynı aracın plakasını çalmış, benim plakalarımı bir yerlere atmış ve çaldığı plakaları benim aracıma takmış. Şimdi gidip birde plaka ile uğraşacağım. Bu adam bu kadar hırsızlık yaparken, daha önceden de birçok hırsızlık olayına karışmasına ve adli kontrol almasına rağmen nasıl serbest kalıyor akıl sır erdiremedim" dedi.
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