Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri “İstikbal göklerdedir” oldu | Video
Uzay yolculuğu başlayan Alper Gezeravcı’nın uzay mekiğindeki ilk cümleleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözü oldu.
Gezeravcı ayrıca sözlerini İngilizceye çevirerek de söyledi.
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