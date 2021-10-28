Video Yaşam Alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü | Video
Alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü | Video

Alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü | Video

28.10.2021 | 22:06

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Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kendi kazdığı kuyuya düşen kepçe, vinç yardımıyla kurtarıldı.

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