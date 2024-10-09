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Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video

Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video

09.10.2024 | 08:45

Isparta'da altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak soygun yapan maskeli 2 hırsız tutuklandı.

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Isparta'da 6 Ekim'de saat 04.15 sıralarında Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Fatih Arıkaya'ya ait iş yerinin vitrininde bulunan altın kaplama bilezikleri gerçek sanan maskeli 2 hırsızın yakalanmasına ilişkin Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.Y., M.C.T. ve U.U isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. U.U isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli A.Y.ve M.C.T. isimli şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde maskeli hırsızlardan birinin iş yerinin vitrinine çekiçle defalarca vurarak kırdığı, ikinci soyguncunun ise bilezikleri aldığı, daha sonra maskeli hırsızların hızla uzaklaştıkları anlar yer aldı.

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