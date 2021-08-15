Video Yaşam Altın zannettikleri imitasyon bilezikleri böyle çaldılar | Video

Altın zannettikleri imitasyon bilezikleri böyle çaldılar | Video

Altın zannettikleri imitasyon bilezikleri böyle çaldılar | Video
15.08.2021 | 13:35

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Antalya'da, kuyumcu dükkanına giren ve altın zannederek imitasyon bilezikleri gasbeden 2 kişi ile gözcülük yapan 2 kişi, polisin 3 gün süren çalışması sonucu yakalandı. Yüzleri kapalı, pompalı tüfekli iki gaspçının, soygunu 35 saniyede bitirip kuyumcudan ayrıldığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 6 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle gelen ve başlarında kapüşon ve motosiklet kaskı bulunan 2 kişi, girdikleri kuyumcuda pompalı tüfekle Sadık Ekin, oğlu Enes Ekin ve bir misafirini tehdit edip, tezgahta bulunan 60 imitasyon bileziği gasbetti. Olayın ardından 2 şüpheli, motosiklete binerek Masadağı yönüne doğru kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kuyumcu dükkanında inceleme yaparak, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 gün süren çalışma sonucu 2'si gözcülük yaptığı belirlenen 4 şüphelinin adreslerini belirlendi. Şüpheliler, yapılan baskınla gözaltına alındı. Kuyumcu Sadık Ekin de emniyete davet edilerek şüphelileri teşhis etti ve gasbedilen imitasyon bilezikler iade edildi. Altay Memiş ve Tuan Bilgin ile gözcülük yapan Hakkı Kürşat İnan ve Murat Zorlu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SOYGUN ANI KAMERADA
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından incelenmek üzere alınan soygun anını gösteren kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde, kafasında kapüşon, yüzünde maske ile başında motosiklet kaskı olan eldivenli iki kişi ellerindeki çanta ile kuyumcunun kapısına geliyor. Kapı önünde çantadan pompalı tüfeği çıkaran soyguncular, kapıdan içeriye giriyor. O an kapı önünde bulunan kuyumcunun oğlu tezgahın arkasına geçerek yere çöküyor. Elinde tüfek bulunan soyguncu içerideki üç kişiyi etkisiz hale getirirken, diğer soyguncu tezgahın arkasına atlayarak bilezikleri, çantaya koyuyor. Bu arada, düşen bazı bilezikleri toplayan soyguncular, 35 saniye kaldıkları kuyumcudan ayrılıyor.

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