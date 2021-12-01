Altıncı kattan düşerek demir korkuluklara saplanan şahıs hayatını kaybetti | Video
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Aydın'ın Efeler ilçesinde oturduğu 6 katlı binanın çatısından düşerek demir parmaklıklara saplanan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1983 sokak üzerinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Akhan (32) isimli şahıs evinin bulunduğu 6 katlı binanın çatısına çıktı. Dengesini kaybederek çatıdan düşen Akhan, binanın önünde bulunan korkuluk demirlerine saplandı. Acı içerisinde kıvranan şahsın sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Akhan'ı bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Akhan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Akhan'ın ailesi yasa boğulurken, şahsın ölümü nedeniyle başlatılan soruşturmada intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.