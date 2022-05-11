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OTOMATİK OYNAT
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2 milyon 800 bin, içi dolu makaron ele geçirildi | Video 11.05.2022 | 14:56
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Altıncı kattan düştü! İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü | Video 11.05.2022 | 14:28
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Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza | Video 11.05.2022 | 14:40
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Yayaya yol vermeyip cezaya tepki gösterdi iddiası | Video 11.05.2022 | 14:20
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Satmak için önce parçaladılar sonra vazgeçip terk ettiler | Video 11.05.2022 | 14:18
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İstanbul'da göçmen operasyonu! 5 bin 968 kaçak göçmen yakalandı | Video 11.05.2022 | 14:16
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2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anne "pes" dedirtti 11.05.2022 | 12:27
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Doktorun kuzen cinayetinde şok görüntüler ortaya çıktı | Video 11.05.2022 | 11:51
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Sultangazi'de yılan paniği! Dumanla çıkarmaya çalıştılar | Video 11.05.2022 | 11:26
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Masaj salonuna fuhuş baskını | Video 11.05.2022 | 11:07
Beylikdüzü’nde 52 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kadının ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.