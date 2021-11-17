Video Yaşam Alzheimer hastası 89 yaşındaki kayıp kadın 4 saatte bulundu
Alzheimer hastası 89 yaşındaki kayıp kadın 4 saatte bulundu

Alzheimer hastası 89 yaşındaki kayıp kadın 4 saatte bulundu

17.11.2021 | 15:16

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün kaybolan 89 yaşındaki D.E., jandarma ekipleri tarafından 3 kilometre uzakta bulundu.

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Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde dün oğlu ve gelininin Orman Deposu Mevkii'ne zeytin toplamaya giderken yanında götürdüğü Alzheimer hastası D.E., saat 14.00 sıralarında kayboldu. Oğlu C.E. ve gelini bahçenin etrafında yaptıkları aramada annelerini bulamayınca jandarmaya haber verdi. Olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Timi, Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin iz köpekleriyle yaptığı arama sonrası Alzheimer hastası kadın, kaybolduğu beliritilen bölgenin yaklaşık 3 kilometre uzağında 4 saat Arapbeleni Karabunar Mevkii'ndeki patikada yürürken bulundu. Jandarma ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen D.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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