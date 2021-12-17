Amasra'da şiddetli rüzgar nedeniyle gemiler demirlendi | Video

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle gemiler ve balıkçı tekneleri kötü hava koşulları nedeniyle limana demirledi. Kıyıya vurarak yükselen dalgaların boyu 3 metreyi buldu.

Amasra'da saatteki hızı 36 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Limanda duvarlara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'de seyir halindeki 3 kuru yük gemisi limana sığınarak demirledi. Limandaki balıkçı teknelerinin sahipleri ise halatların sağlamlaştırarak, teknelerinin zarar görmesini engelleme çalıştı. Büyük Limana vuran dalgalar, limandaki yürüyüş yoluna kadar gelmesi nedeniyle belediye, limana insanların giriş çıkışını engellemek için şerit çekti. Amasra Belediyesi anonslar yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.