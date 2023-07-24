Amasra’daki maden kazası davasında 2’nci duruşma görülmeye başlandı | Video 24.07.2023 | 11:59 Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 43 madencinin hayatını kaybettiği davanın ikinci duruşması görülmeye başlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve grizu kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 41'i olay yerinde, 2'si hastanede olmak üzere 43 madenci hayatını kaybetmişti.Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklardan Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 840 yıldan 1050 yıla kadar, "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 ay ile 12 yıla kadar olmak üzere toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.İddianamede diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar hakkında ise, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenildi.25 Nisan 2023 tarihinde Bartın Adliyesinde oluşturulan salonda geniş güvenlik tedbirleri altında görülen davanın ilk duruşması Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin okunmasıyla başlarken tutuklu ve tutuksuz sanıklar savunmalarını tamamladı.Davanın 4 gün süren 1'inci celsesinin sonunda Bartın Ağır Ceza Mahkemesince verilen ara kararda 8 tutuklu sanıktan 7'sinin tutukluluklarının devamına, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın ise adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verildi.Davanın 3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan ve 3 gün süren 2'nci celsesinde ise tutuksuz yargılanan sanıkların ve tutuklu-tutuksuz sanık avukatlarının savunmaları dinlendi.Cumhuriyet Savcısının Mütalaasını açıklamasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar; Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi Levent Aydın ve Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi İbrahim Aydın Mengeç'in tutukluluklarının devamına karar verdi.Kazaya ilişkin davanın ikinci duruşması Bartın Bartın Adliyesinde görülmeye başlandı. Duruşmada patlamadan yaralı kurtulan madenciler ile hayatlarını kaybeden madenci yakınlarının ifadelerine başvurulacak.