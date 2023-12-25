Amasya da yolcu otobüsü yoldan çıktı | 6 yaralı
AMASYA'da yolcu otobüsü yoldan çıkarak çamura saplandı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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