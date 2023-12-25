Video Yaşam Amasya da yolcu otobüsü yoldan çıktı | 6 yaralı
Amasya da yolcu otobüsü yoldan çıktı | 6 yaralı

Amasya da yolcu otobüsü yoldan çıktı | 6 yaralı

25.12.2023 | 09:30

AMASYA'da yolcu otobüsü yoldan çıkarak çamura saplandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam Aydınca mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan İstanbul'a giden Hüseyin Yurtseven yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çamura saplandı. 33 yolcusu bulunan otobüste, Döndü Başkara, Dilek Say, Meryem Bakar, Cemal Solmaz, Leyla Solmaz ve Büşra Okur hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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