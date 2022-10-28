Amasya'da 5 katlı iş yerinde korkutan yangın! Çatıda ölümle burun buruna geldiler | Video
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Amasya’da 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin yükseldiği çatı kısmında mahsur kalan 5 çalışanı itfaiye ekipleri kurtardı.
Alevlere müdahale edilen yangınla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.