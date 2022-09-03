Amasya'da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu silahla vurarak öldürdü | Video
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Amasya’nın Taşova ilçesinde bir şahıs, dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu tabancayla öldürerek kaçtı.
Düğün hazırlığı yaparken şok cinayetle karşılaştıklarını anlatan yakınları Havva Yıldırım, "Bugün düğünümüz vardı. Misafirlerimiz gelmişti. Bu olay oldu. Yandık. Çok üzgünüz" diye konuştu.