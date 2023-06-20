Amasya'da ilginç kaza! Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce böyle ilerledi | Video
Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tırmandığı bariyerlerde iki tekerinin üstünde metrelerce ilerledi. Kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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