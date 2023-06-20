Video Yaşam Amasya'da ilginç kaza! Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce böyle ilerledi | Video
Amasya'da ilginç kaza! Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce böyle ilerledi | Video

Amasya'da ilginç kaza! Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce böyle ilerledi | Video

20.06.2023 | 10:02

Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tırmandığı bariyerlerde iki tekerinin üstünde metrelerce ilerledi. Kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akdağ Tüneli'nden çıkış yapan bir otomobil, yolun ortasındaki bariyerlere tırmandı. İki tekeri bariyerlerin üstünde metrelerce ilerleyen otomobil daha sonra yola geri döndü. Tekerlerinde ve ön kısmında hasar oluşan otomobilin sürücüsünün kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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