Video Yaşam Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz
Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz

Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz

09.04.2022 | 09:17

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Amasya’da bir mahalleye kavga ihbarına gelen polisler vatandaşların çay ve pasta ikramıyla karşılaştı.

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Üçler Mahallesi sakinleri 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine sürpriz yaptı. Kavga olduğunun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen ekipler kendilerini bekleyen vatandaşların yaktığı maytaplar ve alkışlarıyla karşılaştı.


Vatandaşların ikram ettiği çaydan içip pastadan yiyen polislerden Mustafa Kurt, "Kavga var diye geldiğimizde bu sürprizle karşılaştık. Çok mutlu olduk" dedi.


Günlerini kutladığı polislerin halkın güvenliği için canları pahasına kendilerini siper ettiklerini belirten mahalle muhtarı Aylak, "Bizde ufak bir jest yaptık. Rabbim hepsini korusun. İyi ki varlar" diye konuştu.


Yeğeninin de aralarında bulunduğu polislerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ekip otosuna binerek mahalleyi gezen 5 çocuk annesi Fazilet Yazıcı da görevlerinde başarılar diledi.

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