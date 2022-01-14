Video Yaşam Amasya'da kuyumcudan kolye çalan şüpheliler kamerada
Amasya'da kuyumcudan kolye çalan şüpheliler kamerada

Amasya'da kuyumcudan kolye çalan şüpheliler kamerada

14.01.2022 | 12:08

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Amasya'da kuyumcudan 28 bin TL değerinde altın kolye çalan 5 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan altın çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, çarşamba günü öğlen saatlerinde kentteki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kuyumcuya müşteri gibi gelen Şeker K. (25), Ç.K. (39) altın kolyeleri incelemeye başladı. Bu sırada Muratcan Y. (19) kolyelerden birini el çabukluğu marifetiyle avucunun içine aldı. Ardından dükkandan hiçbir şey almadan ayrılarak kapıda kendilerini bekleyen D.K.(41) ve T.T. (23) ile birlikte yerinden uzaklaştı.


GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI
Kolyelerden birinin eksik olduğunu fark eden kuyumcu esnafı, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çalan şüphelileri tespit etti. İhbar üzerine işyerine gelen polis, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek harekete geçti. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki 16 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak İzmir?den Amasya?ya geldiklerini tespit ettikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kırıkkale'de oldukları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla çaldıkları altın kolyeyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İfadeleri alınmak üzere Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Muratcan Y. ve Şeker K. tutuklandı, Ç.K., D.K. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldıkları zincir kolye ise kuyumcuya teslim edildi.

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