Amasya'da otomobil sulama kanalına uçtu, anne ve oğlu öldü kızı yaralı | Video 28.04.2023 | 09:31 AMASYA'da Hüseyin Kodak'ın (42) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı. Kazada Kodak ile birlikte yanında bulunan annesi Meryem Kodak (65) hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza dün akşam Amasya'nın Doğantepe mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Kodak yönetimindeki otomobil, kent merkezine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Hüseyin Kodak. annesi Meryem Kodak ve kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hüseyin Kodak ve annesi Meryem Kodak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Neslihan Kodak?ın ise hastanede tedavisi sürüyor.