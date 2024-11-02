Amasya’da otomobilin TIR'a çarpma anı kamerada: 2 yaralı
Amasya’da 2 kişinin bulunduğu otomobil önünde duran tıra hızla çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Tayyare (26) yönetimindeki 05 ACF 770 plakalı otomobil, Göllü Bağları Mahallesi Mobilyacılar Sitesi civarında karşı istikamete geçmek için duraklama yapan Musa Akyazı'nın kullandığı 42 APC 873 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Ön kısmı parçalanan otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki eşi Şevval Tayyare'yi (22) olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Tayyare'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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