Amasya’da otomobillerin çarptığı sürüdeki 25 koyun telef oldu | Video

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Amasya’da bir köyde kara yolundan geçen koyun sürüsüne peş peşe iki otomobil çarptı. 25 koyun telef oldu, bir otomobildeki 4 kişi ise yaralandı.
ÇOBAN KÖPEĞİ KOYUNLARIN BAŞINDA BEKLEDİ
Telef olan koyunlar yol kenarına çekildi. Sonra da pikaba yüklenerek köye götürüldü. Sürünün bekçiliğini yapan çoban köpeği yerde yatan koyunların başında sessiz şekilde kıvrılıp bekledi.
Koyunları telef olan yeğeninin yaklaşık 70 bin liralık zararının bulunduğunu anlatan Alaaddin Kürkçü, köyde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların meralarına güvenli bir şekilde geçmesi için geçit talep ettiklerini belirtti.