Video Yaşam Amasya’da otomobillerin çarptığı sürüdeki 25 koyun telef oldu | Video
Amasya’da otomobillerin çarptığı sürüdeki 25 koyun telef oldu | Video

Amasya’da otomobillerin çarptığı sürüdeki 25 koyun telef oldu | Video

20.10.2022 | 08:20

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Amasya’da bir köyde kara yolundan geçen koyun sürüsüne peş peşe iki otomobil çarptı. 25 koyun telef oldu, bir otomobildeki 4 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, geç saatlerde merkeze bağlı İlyasköy'de çoban Mustafa Kürkçü'nün yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne peşpeşe iki otomobil çarptı. 25 koyun olay yerinde telef oldu. Çarpan ikinci otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOBAN KÖPEĞİ KOYUNLARIN BAŞINDA BEKLEDİ
Telef olan koyunlar yol kenarına çekildi. Sonra da pikaba yüklenerek köye götürüldü. Sürünün bekçiliğini yapan çoban köpeği yerde yatan koyunların başında sessiz şekilde kıvrılıp bekledi.

Koyunları telef olan yeğeninin yaklaşık 70 bin liralık zararının bulunduğunu anlatan Alaaddin Kürkçü, köyde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların meralarına güvenli bir şekilde geçmesi için geçit talep ettiklerini belirtti.

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