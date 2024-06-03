Amasya’da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi | Video
Amasya’da jandarmanın düzenlediği operasyonda Pontus Rum Krallığı dönemine ait olduğu belirlenen gümüş ve bronz toplam 582 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Şahsın aracında yapılan aramada 582 adet Pontus Rum Krallığına ait gümüş, bronz sikke tespit edilerek el konuldu. O.A gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı bildirildi.
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