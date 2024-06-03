Amasya’da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi | Video 03.06.2024 | 15:04 Amasya’da jandarmanın düzenlediği operasyonda Pontus Rum Krallığı dönemine ait olduğu belirlenen gümüş ve bronz toplam 582 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda O.A isimli şahsın izinsiz kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisi alındı.Şahsın aracında yapılan aramada 582 adet Pontus Rum Krallığına ait gümüş, bronz sikke tespit edilerek el konuldu. O.A gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı bildirildi.