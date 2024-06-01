Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı! O anlar kamerada | Video
Amasya’da aniden bastıran sağanak yağışın oluşturduğu sel sularına kapılarak sürüklenen kadını, taksici kurtardı. Sürüklenen kadının ticari taksinin içine alındığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşananları anlatan Aydın, "Bir anda yağmur bastırmıştı. Bir müşterimizi almıştım. Ablamızı yerde suların arasında sürüklendiğini görünce camı açıp elinden tutarak ayağa kaldırdım. Taksinin arka koltuğuna oturttum" dedi.
"ÜCRET TEKLİF ETTİ, KABUL ETMEDİM"
Kurtardığı kadını evine bırakan genç taksici, "Değerli eşyalarının kurtarabildiğimiz kadarını da kurtardık. Ücret teklif etti. Kabul etmedim. Kendisine dikkat etmesini istedim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Ablamız büyük bir tehlike atlattı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ BIRAKIP TAKSİCİLİĞE BAŞLADI
Aydın, çalıştığı taksi durağında kendisini kutlayan meslektaşları tarafından günün kahramanı olarak karşılandı. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı 2. sınıftaki eğitimine ara verip bir yıl önce taksiciliğe başlayan Aydın, "Maddi ve ailevi sıkıntılardan dolayı okulumu bırakıp taksiciliğe yönelmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.
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