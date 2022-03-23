Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı | Video

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Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.