Amasya’da tekmeli, bıçaklı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video
Amasya’da iki kişi arasında tekmeli, bıçaklı kavga çıktı. Çevreden gelenlerin de karıştığı kavgada iki kişi aldıkları bıçak darbeleri sonrası ağır yaralandı.
Kavgaya müdahale eden polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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