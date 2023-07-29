Video Yaşam Amasya'da yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi adliyeye sevk edildi | Video
Amasya'da yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi adliyeye sevk edildi | Video

Amasya'da yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi adliyeye sevk edildi | Video

29.07.2023 | 10:13

Amasya'da düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi Lübnan uyruklu A.A. adliyeye sevk edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahsın Amasya'da yakalandığını açıklamıştı.
Açıklamada, "İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

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