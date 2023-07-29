Amasya'da yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi adliyeye sevk edildi | Video
Amasya'da düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi Lübnan uyruklu A.A. adliyeye sevk edildi.
Açıklamada, "İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.
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