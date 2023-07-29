Video Yaşam Amasya'da yakalanan DEAŞ’ın önemli ismi tutuklandı | Video
Amasya'da yakalanan DEAŞ’ın önemli ismi tutuklandı | Video

Amasya'da yakalanan DEAŞ’ın önemli ismi tutuklandı | Video

29.07.2023 | 13:20

Amasya'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın önemli ismi Lübnan uyruklu Ahmed Abbud tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Terör örgütü DEAŞ'ın önemli isimlerinden Lübnan uyruklu Ahmed Abbud, 28 Temmuz'da Amasya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Amasya Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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