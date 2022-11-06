Video Yaşam Amasya’da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var | Video
Amasya’da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var | Video

Amasya’da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var | Video

06.11.2022 | 08:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Amasya’da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var | Video 00:48
Amasya’da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var | Video 06.11.2022 | 08:40
1 milyon 400 bin liralık vurgunda 3 gözaltı 00:28
1 milyon 400 bin liralık vurgunda 3 gözaltı 05.11.2022 | 21:41
Başkan Erdoğan Gaziantep’te Gaziray ve 70 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi 37:48
Başkan Erdoğan Gaziantep'te Gaziray ve 70 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi 05.11.2022 | 17:48
Son Dakika: İzmir Buca’da 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 01:23
Son Dakika: İzmir Buca'da 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 05.11.2022 | 16:52
Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a saldırmışlardı: O şehir eşkıyaları gözaltına alındı | Video 00:18
Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a saldırmışlardı: O şehir eşkıyaları gözaltına alındı | Video 05.11.2022 | 16:37
Kırıkkale’de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 00:21
Kırıkkale'de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 05.11.2022 | 15:05
SON DAKİKA: Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem! | Video 00:42
SON DAKİKA: Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem! | Video 05.11.2022 | 16:02
Arızalanan aracından indiği sırada kamyonet çarpan sürücü hayatını kaybetti | Video 00:35
Arızalanan aracından indiği sırada kamyonet çarpan sürücü hayatını kaybetti | Video 05.11.2022 | 15:23
Hatay’da 19 bin 740 uyuşturucu hap ve 17 kilo 770 gram esrar ele geçirildi | Video 01:25
Hatay’da 19 bin 740 uyuşturucu hap ve 17 kilo 770 gram esrar ele geçirildi | Video 05.11.2022 | 14:45
Tamire giden kamyon D-100’de alev alev yandı | Video 02:41
Tamire giden kamyon D-100’de alev alev yandı | Video 05.11.2022 | 13:49
Samsun’da hastane dönüşü feci kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı | Video 01:13
Samsun’da hastane dönüşü feci kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı | Video 05.11.2022 | 12:17
Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarparak durdu... Kaza anı kamerada | Video 02:11
Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarparak durdu... Kaza anı kamerada | Video 05.11.2022 | 13:08
Yangın merdiveninden girip yakaladılar! 20 bin lira ceza yediler… | Video 00:37
Yangın merdiveninden girip yakaladılar! 20 bin lira ceza yediler… | Video 05.11.2022 | 11:57
Zeytinburnu ve Küçükçekmece’de kaçakçılık operasyonu | Video 01:08
Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de kaçakçılık operasyonu | Video 05.11.2022 | 11:57
Şanlıurfa’da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video 01:21
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video 05.11.2022 | 11:42
Park halindeki aracı saniyeler içinde çaldı | Video 02:15
Park halindeki aracı saniyeler içinde çaldı | Video 05.11.2022 | 11:39
Tam 108 suç kaydı olan ’Hırsız Pınar’ yakalandı | Video 00:43
Tam 108 suç kaydı olan 'Hırsız Pınar' yakalandı | Video 05.11.2022 | 11:34
Bankta yatan gencin yüzünü maket bıçağıyla kesti! Dehşet anları kamerada | Video 00:51
Bankta yatan gencin yüzünü maket bıçağıyla kesti! Dehşet anları kamerada | Video 05.11.2022 | 10:26
148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı | Video 01:32
148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı | Video 05.11.2022 | 10:26
Esenyurt’ta 12 yaşındaki genç kız, yaşadığı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı | Video 01:11
Esenyurt’ta 12 yaşındaki genç kız, yaşadığı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı | Video 05.11.2022 | 09:43

Amasya’nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı. İlk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olay yerine çok sayıda acil sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik’te kaza yerine geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA